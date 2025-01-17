الهلال يرفض طلب اللاعب! .. كواليس مفاوضات فهد بن نافل مع محمد صلاح و"تكذيب أنمار الحائلي"

صلاح أحد أكبر أهداف السعودية منذ عام 2023..

تسارعت الأحداث في الأيام القليلة الماضية، بشأن احتمالية انتقال محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى عملاق الرياض الهلال.

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صلاح البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025؛ حيث صرح اللاعب بأن رحيله أقرب من بقائه، بسبب عدم وجود أي تقدم في المفاوضات مع إدارة العملاق الإنجليزي، من أجل التجديد.

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وبعد هذه التصريحات.. تزايدت الأنباء بشأن موافقة الفرعون المصري على الانتقال إلى الهلال؛ وهي التكهنات التي أشعلها معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي نشر صورة "مصممة" للاعب، بقميص الزعيم.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن كواليس مفاوضات نادي الهلال مع صلاح؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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العجلان أشار في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن رئيس شركة نادي الهلال "غير الربحية" فهد بن نافل؛ هو من يقود المفاوضات مع اللاعب بنفسه.

وأعلن الإعلامي الرياضي أن محمد صلاح ووكيل أعماله، طلبا مبالغ مالية ضخمة للغاية، من أجل ارتداء قميص الزعيم الهلالي؛ الأمر الذي رفضه ابن نافل.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد أحمد العجلان أن المفاوضات لم تتعثر، بل تسير بشكل جيد للغاية؛ حيث أعطى صلاح موافقته للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، بشرط عدم تقديم ليفربول عرض مرضٍ له.

وبخصوص غضب الاتحاد وجماهيره، بشأن احتمالية انتقال الفرعون المصري إلى الهلال، باعتبار أن العميد أول من فاوض اللاعب في صيف 2023، مثلما صرح رئيس النادي الأسبق أنمار الحائلي؛ قال العجلان: "هذا الأمر غير صحيح".

وشدد العجلان على أن الهلال أول من قدم عرض إلى محمد صلاح في صيف 2023، بل وجلس على طاولة المفاوضات معه، إلا أن اللاعب فضل وقتها الاستمرار في ليفربول؛ ليدخل بعدها الاتحاد في الصفقة، بعرضين "شراء وإعارة" إلى العملاق الإنجليزي، تم رفضهما.

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما؛ حيث سجل 232 هدفًا وصنع 105 آخرين، خلال 378 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.