أخبار الاتحاد اليوم | صك البراءة من أزمة "القاصر" .. ولؤي مشعبي يفاجئ جماهير العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 7 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 7 سبتمبر 2024.

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إصابة حسام عوار تربك حسابات الاتحاد

أعلن المنتخب الجزائري، عن رحيل الدولي الجزائري حسام عوار، لاعب وسط الاتحاد، من معسكر الخضر، قبل مباراة ليبيريا، للإصابة.

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وقرر المدير الفني للجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، استدعاء حسام عوار، للمشاركة في مباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث وقع على هدف في الشباك الغينية.

ونشر المركز الإعلامي لمنتخب الجزائر، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن إعفاء الثنائي حسام عوار ورياض محرز، من المعسكر، وعدم المشاركة في مباراة ليبيريا لأسباب طبية.

لؤي مشعبي يفاجئ جماهير الاتحاد: "مبيعاتنا أعلى من المتوقع"

وجه لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد، رسالة سعيدة للجماهير، بشأن مبيعات أطقم الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا إن الطاقمين الأول والثاني حققا مبيعات أعلى من المتوقع، وتم إعادة جدولة إنتاج كميات تجارية من المنتخبات الأخرى، وكذلك الطقام الثالث الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

ويستعد الاتحاد لملاقاة الوحدة، في 15 سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن العميد حقق الفوز في أولى مباراتين بالموسم، أمام الخلود (1-0) والتعاون (2-1).

قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رفع راية التحدي أمام أندية دوري روشن السعودي، حول توقعاته بشأن مسيرة كتيبة المدرب جورج جيسوس، خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025 في موسم أسطوري جديد يوحي بالطفرة الهائلة التي طرأت على الكرة في المملكة.

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، يعيش في ورطة حقيقية، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني، في النخبة الآسيوية.

قدم القانوني أحمد الأمير، خبير اللوائح الرياضية، صك براءة نادي الاتحاد السعودي، بعد تداول تقارير تفيد بأن العميد مُقبل على معركة قضائية من قِبل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، تتعلق بضم لاعب قاصر.

"كما تعلمون، هذا هو عامي الأخير في النادي"، هكذا أشعل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا حول مستقبله مع الريدز، خاصة مع ارتباط اسمه بانتقال مُحتمل إلى دوري روشن السعودي، حيث يعد صلاح على رأس اللاعبين المطلوبين للاحتراف في المملكة على مدار العامين الأخيرين.

رد المدرب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، على تصريحات ستيفن بيرجفاين لاعب الاتحاد الجديد، التي هاجمه فيها بسبب تصريحه السابق بأنه سيقوم باستبعاده من صفوف الطواحين، بعد خطوة انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

استقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على محطته القادمة، بعد نهاية مشواره مع فريقه الحالي ريال مدريد، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به بعد النجاحات التي قدمها مع الميرنجي.