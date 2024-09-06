بعد تهديد بوكا جونيور بتقديم شكوى رسمية..

قدم القانوني الأحمد الأمير، خبير اللوائح الرياضية، صك براءة نادي الاتحاد السعودي، بعد تداول تقارير تفيد بأن العميد مُقبل على معركة قضائية من قِبل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، تتعلق بضم لاعب قاصر.

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ويواجه نادي الاتحاد، اتهامًا بالتعاقد مع الظهير الأيسر الأرجنتيني الشاب إيسايس رودريجيز، قادمًا من بوكا جونيورز، وذلك بعد اختفائه عن تدريبات بوكا جونيورز لمدة 3 أيام متواصلة دون سبب، ليفاجأ الجميع بأنه وقع للعميد، فيما وصفت تقارير الأمر بأنه مخالف للوائح الدولية، كون اللاعب لا يستطيع مغادرة بلاده لأنه تحت السلطة الأبوية، كما أن الأندية في الأرجنتين، تملك حقوقًا فيدرالية، تسمح لهم بفترة محددة لتوقيع عقود احترافية مع اللاعبين، ليتم رفع شكوى ضد النادي السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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ونشر الأمير رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "حسب موقع ترانسفير ماركت، اللاعب يبلغ من العمر 19 سنة، وبالتالي لا يعتبر لاعبًا قاصرًا ويستطيع الانتقال دوليًا دون أي اشتراطات، ووفقًا للوائح الفيفا، لا يحتاج اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، إلى تلبية أي استثناءات للانتقال دوليًا".

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وأضاف "تتعلق قواعد الفيفا بشأن الانتقالات الدولية للاعبين بشكل أساسي بالقصّر، الذي يُعرّفون بأنهم اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. يتم تفصيل هذه القواعد في المادة 19 من اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن وضع وانتقال اللاعبين، والتي تحظر بشكل عام الانتقال الدولي للقصّر مع استثناءات محددة. بمجرد أن يبلغ اللاعب سن 18 عامًا، لا يُعتبر قاصرًا بموجب لوائح الفيفا، ولا تنطبق عليه القيود والاستثناءات الخاصة بالقُصّر. لذلك، يمكن للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، الانتقال دوليًا دون الحاجة إلى تلبية أي استثناءات خاصة موضحة للقصر".

يذكر أن الاتحاد أبرم العديد من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، أبرزها موسى ديابي، حسام عوار، بريدراج رايكوفيتش، ستيفان بيرخفاين.. وغيرهم من الصفقات، فيما يواجه النادي الجداوي تهديدًا آخر بشكوى رسمية من قِبل نادي بورتو البرتغالي، بالتراجع عن صفقة الجناح البرتغالي جالينو.