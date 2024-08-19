أخبار الاتحاد اليوم | أسباب تعطل صفقة ساديو ماني ومفاجآت في رحيل الغامدي والصحفي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 أغسطس 2024.
الاتحاد يطلب "صافرة أجنبية" لقمة التعاون
كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تقدم إدارة شركة نادي الاتحاد بطلب استقطاب حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام التعاون، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي، والمقررة في 29 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
وأنهت إدارة الاتحاد إجراءات تحويل المبالغ المالية إلى حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق شروطه بأن يتقدم النادي بطلب التحكيم الأجنبي قبل 14 يومًا من موعد المباراة، حيث تبلغ تكلفة استقطاب أربعة حكام، مبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوّن من خمسة أجانب، مبلغ 219 ألف ريال.
"آلية الاختيار وحقيقة إجبارهما على الاحتراف" .. مفاجآت حول انتقال ثنائي الاتحاد إلى بلجيكا
يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيصل الغامدي ومروان الصحفي، لخوض تجربة احترافية أوروبية عبر بوابة نادي بيرشكوت، حيث سافر اللاعبان إلى بلجيكا، تمهيدًا للتوقيع على عقود النادي.
تدخل الاتحاد يعطل الصفقة .. الشباب يُنذر بفشل رحيل متعب الحربي إلى الهلال!
أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، أن صفقة انتقال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، إلى الهلال، تشهد بوادر انهيار، في ظل عدة عوامل تلوح بقوة في أفق الاجتماعات الشباب والهلالية ومنها موافقة لجنة الاستدامة المالية على صفقات من العيار الثقيل.
رغم ترحيبه بشرط الاتحاد .. النصر يُوقف انتقال ساديو ماني لهذا السبب
كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل مهاجم النصر، ساديو ماني، وإمكانية انتقاله إلى الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
رايكوفيتش يبرئ المراسل من "السؤال المُحرج" .. ويعترف بدور نجم الهلال في انتقاله إلى الاتحاد!
كشف الدولي الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد الجديد، عن دور مواطنه ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في انتقاله إلى دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
على غرار لؤي ناظر .. 48 ساعة تفصل إبراهيم المهيدب عن الاستقالة و"شرط البقاء يهدد كريستيانو رونالدو"!
كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن كواليس تلويح إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، بالاستقالة من منصبه، في أزمة مشابهة لسيناريو لؤي ناظر، الذي استقال من رئاسة نادي الاتحاد.