أخبار الاتحاد اليوم | سباق مشتعل مع الأهلي .. وإغراء "جوهرة الليجا" بعرض رسمي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2024.
فشلت محاولة أخرى .. عقبة أحبطت محاولة الاتحاد للتخلص من جناحه "المنبوذ"!
لم ينجح الاتحاد في التخلص من النجم البرتغالي جوتا جناح الفريق حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أصبح ليس له مكانًا في تشكيل العميد!
"المخالصة أو الإعارة" .. الاتحاد يقرر الاستغناء عن لاعبه بصورة نهائية!
قررت إدارة نادي الاتحاد، الاستغناء عن خدمات أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ورفعه من قائمة الفريق في الموسم الجديد، مع توجيه اللاعب بين خيارين لتحديد مصيره خلال الميركاتو الصيفي.
عملاق سعودي جديد يقتحم السباق مع الأهلي والاتحاد للفوز بصفقة ديبالا
أشعل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، صراعًا شرسًا بين أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصل عدد مطارديه إلى 3 أندية.
الاتحاد يقدم عرضًا رسميًا لخطف جوهرة الليجا .. ويفاجئ من طلبات ناديه!
دخل الاتحاد في مفاوضات مباشرة مع نادي لاس بالماس الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعبه ألبرتو موليرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
"نادي سعودي يخطف جوتا من الاتفاق" .. خطوة تفصل لاعب الاتحاد عن الرحيل رسميًا
أصبح البرتغالي فيليبي جوتا، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، قريبًا من مغادرة العميد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعدما كان أحد المُرشحين بقوة من قِبل الجماهير للرحيل عن الفريق.
فيديو | تصدى للكرة بسهولة .. مهاجم نيوم يفاجئ رومارينيو وسلمان الفرج بقدراته كحارس مرمى!
وكأن تمريرة البرازيلي رومارينيو وتسديدة سلمان الفرج، لا تكفيان لتوجيه كرة قوية نحو الشباك، بعدما قام أحد لاعبي فريق الكرة بنادي نيوم، بمفاجأة الثنائي خلال تدريبات الفريق، مساء اليوم (الجمعة).
"عملاق أوروبي يطلب سفيان رحيمي" .. البكيري يوجه صدمة مزدوجة لجماهير الاتحاد والعين!
كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن نبأ صادم لجماهير الاتحاد، التي طالبت الإدارة بالتدخل سريعًا من أجل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي، هداف العين الإماراتي، الذي لعب دورًا بارزًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).