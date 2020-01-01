أخبار الأهلي اليوم | عودة هيثم عرابي وتجديد عقد مروان محسن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 21 يونيو 2020 ..

هيثم عرابي: لا أفكر بالعودة إلى الأهلي حاليًا

أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أنه لا ينوي العودة للعمل في النادي حاليًا، مشددًا على قوة علاقته بالرئيس محمود الخطيب واصفًا إياها بالأبوية ونافيًا أن يكون حديثه الإيجابي عن مجلس الإدارة بهدف العودة للعمل في الأهلي.

أحمد فتحي باقٍ مع الأهلي حتى نهاية عقده

أفادت صحيفة الشروق المصرية أن أحمد فتحي سينتظم في تدريبات الأهلي عند استئنافها تمهيدًا لعودة الدوري المصري في 25 يوليو القادم، وأضافت أن المدرب رينيه فايلر يريد الاستفادة من "الجوكر" حتى اليوم الأخير في عقده قبل أن ينتقل إلى صفوف بيراميدز.

وكيله: جلسة مع سيد عبد الحفيظ لتجديد عقد مروان محسن

قال تامر النحاس أنه سيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ خلال الـ48 ساعة القادمة للحديث حول تجديد عقد موكله مروان محسن، مشيرًا إلى أن المهاجم المصري سيُجدد عقده لثلاث سنوات قادمة على الأقل بجانب العام المتبقي في عقده مع النادي.

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