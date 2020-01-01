حسين الشحات يخضع لجراحة وأنباء صادمة عن مدة غيابه

الأهلي سيعود للتدريبات يوم الأربعاء القادم

خضع حسين الشحات نجم الأهلي لجراحة "الفتاق" اليوم الأحد في إحدى مستشفيات القاهرة، وقد أثيرت أنباءً صادمة عن مدة غيابه عن اللعب.

معاناة لاعب العين الإماراتي السابق من الفتاق الإربي ليست جديدة، بل ممتدة منذ ما يقرب الثلاثة شهور وقد قيل مرارًا أنها السبب خلف تراجع مستواه الفني والبدني مع الأهلي في المباريات الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقد نُشرت عدة صور على السوشيال ميديا تُوضح خضوع اللاعب للعملية الجراحية اليوم، ولم يُعلق النادي الأهلي رسميًا على الأمر أو يُعلن مدة غياب اللاعب لكن بعض المصادر الصحفية تحدثت عن أنباء صادمة بهذا الشأن.

إذ كشفت بعض المصادر أن الشحات قد يغيب عن الأهلي لمدة شهرين إلى ثلاثة مما يعني أنه سيُفوت المباريات الأولى من الدوري المصري الذي سيُستأنف في الـ25 من يوليو القادم، وربما مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال لعبت في أغسطس.

وأثارت تلك الأخبار جدلًا واسعًا بين جماهير الفريق الأحمر على السوشيال ميديا، إذ تساءل البعض عن سر تأجيل العملية الجراحية حتى عودة الدوري المصري فيما كان ممكنًا إجرائها خلال الفترة الماضية التي شهدت توقف النشاط الرياضي وبقاء اللاعبين في منازلهم.

وجاء الرد على تلك النقطة من المتحدث الإعلامي باسم اللاعب "محمد طه" الذي قال لموقع أهلي.كوم أن موعد الجراحة تم تحديده بواسطة الجهاز الطبي للنادي الأهلي، موضحًا أن الشحات أجرى الفحوصات الطبية اللازمة منذ شهرين وكان ينتظر قرار النادي حول الجراحة والذي صدر منذ يومين فقط.