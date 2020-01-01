رئيس الزمالك: هذا موقفنا إن حكمت المحكمة الرياضية لصالح الأهلي في "ملف القرن"

الرئيس تحدث كذلك عن عودة الدوري المصري ووعد جماهير الأبيض بأخبار سارة جدًا جدًا

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير الفريق بأخبار سارة جدًا جدًا خلال الـ48 ساعة القادمة، كما كرر خلال تصريحاته لقناة النادي رفضه عودة النشاط الرياضي وضنه الدوري المصري حاليًا.

اتحاد الكرة المصري وبناءً على توصيات من وزارة الرياضة كان قد أعلن استئناف الموسم الجاري من الدوري يوم 25 يوليو القادم، على أن تتحمل الدولة تكاليف إجراء فحوصات كاملة للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية لأندية البطولة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وتعهد كذلك بإعادة الأجانب إلى مصر.

الزمالك ورغم تلك الإجراءات أكد رفضه للقرار مرارًا وتكرارًا، وقد تحدث رئيسه مجددًا في الأمر قائلًا "لسنا معيز أو خرفان يا (عمرو) الجنايني، تريدون عودة الدوري في أسرع وقت لإرضاء النادي الأهلي والخطيب. موقفنا نحن و13 ناديًا لن يتغير".

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مرتضى منصور وبعدما وعد الجماهير بأخبار سارة جدًا جدًا خلال اليومين القادمين، كشف عن أن ملف نادي القرن سيكون في المحكمة الرياضية في سويسرا خلال أسبوع.