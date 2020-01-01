أخبار الأهلي اليوم | راتب مغرٍ لموليكا، وجلسة منفردة مع الشيخ

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 5 يوليو 2020 ..

سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة منفردة مع أحمد الشيخ

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن جلسة منفردة عقدها مدير الكرة بالنادي "سيد عبد الحفيظ" مع نجم الفريق "أحمد الشيخ" في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش في الجزيرة.

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وقد أدى الفريق مرانه اليوم تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وتضمن جزءًا بدنيًا لكن التركيز الأكبر كان على تدريبات الكرة وتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، وقد حرص سيزا على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران.

علي لطفي: سعداء بعودة النشاط الكروي، وجاهزون لموقعة الوداد

أبدى علي لطفي حارس مرمى الأهلي سعادته الكبيرة بالعودة لأداء التدريبات على ملعب التتش بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وأكد اللاعب خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه أن التدريبات اليومية خلال فترة التوقف سارت جيدًا بفضل إشراف توماس بنكيل مخطط الأحمال البدنية، ومضيفًا "العودة للمران الجماعي من جديد على التتش له إيجابيات كثيرة، وفى مقدمتها الاستعداد بقوة لعودة النشاط المحلي والأفريقي، قرار استئناف الدوري يوم 7 اغسطس أسعد الجميع خاصة أننا كنا ننتظر العودة سريعًا للمباريات".

"نحتاج لخوض بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة للاستعداد بشكل جيد للمنافسات المحلية والأفريقية، خاصة أن التدريب وحده لا يكفي لتجهيزنا. الفترة الحالية صعبة جدًا، لأنها تحتاج إلى الالتزام في كل شيء، سواء التدريبات أو النظام الغذائي أو التركيز في تعليمات الجهاز الفني أو النوم المبكر للجاهزية التامة للمباريات وهو ما يركز عليه الجهاز الفني في محاضراته منذ العودة بعد فترة التوقف التي استمرت اكثر من 100 يومًا كاملًا".

وأتم "بالطبع لدينا ارتباط مهم للغاية أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال إأريقيا، ولدينا دوافع كبيرة لتخطي هذه العقبة لقطع تذكرة التأهل إلى النهائي. نحن لدينا هدف واحد فقط ، وهو تخطي عقبة الوداد واستكمال المشوار حتي الوصول لمنصة التتويج وإسعاد جماهير الأهلي باستعادة عرش القارة".

الأهلي يُقدم راتبًا مغريًا لجاكسون موليكا

أفادت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي مازالت تحاول جاهدة إتمام التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، مشيرة إلى عرض النادي 800 ألف دولار سنويًا على المهاجم الشاب لإقناعه بارتداء القميص الأحمر ورفض العروض القادمة من أوروبا خاصة فرنسا وتركيا.

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