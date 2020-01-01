عبد الحميد عادل يُرحب بانضمام موكله للأهلي ويُوضح شرط موافقة بيراميدز

اللاعب أحد الأفضل في الدوري المصري خلال الموسمين الأخيرين

رحب عبد الحميد عادل بانضمام موكله إيريك تراوري لصفوف النادي الأهلي ، موضحًا أن ذلك سيكون خطوة جيدة جدًا له.

الأهلي ارتبط بالفعل باللاعب صاحب الـ30 عامًا القادر على اللعب في الوسط والهجوم وصاحب الأداء القوي في الموسمين الأخيرين من الدوري المصري.

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الوكيل أكد خلال تصريحاته لفضائية النهار المصرية أن موكله وقع للأهلي مرتين في السابق لكن لم يحدث الانتقال، مضيفًا "إيريك وقع مرتين للأهلي، سواء رغبة أو عقود رسمية، الأولى في تواجد عصام سراج الدين مديرًا للتعاقدات، والثانية مع محمد فضل".

أضاف حول مستقبله "يمتلك تراوري عدة عروض حاليًا من أندية إماراتية لكنها لم تصل للجدية المطلوبة، انتقاله للأهلي سيكون خطوة جيدة جدًا له خاصة مع كونه أحد أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري المصري".

وحول موقف بيراميدز من التخلي عنه، قال عبد الحميد "يتبقى في عقد تراوري مع بيراميدز عامين، ولا يتضمن العقد أي شروط جزائية، وباعتقادي ناديه لن يُمانع رحيله إن وصله العرض المناسب واللائق".