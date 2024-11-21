أخبار الأهلي اليوم | كشف الستار عن "مشروع العقد الجديد" وغرامة على رئيس النادي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أشاد إبراهيم شاوش، المحلل الرياضي الجزائري، المدير الفني للنادي المحلي رائد القبة، بالتطور الكبير في مستوى النجم الدولي رياض محرز، جناح العملاق السعودي الأهلي، في الفترة الأخيرة.

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن قراراتها تجاه خالد العيسى رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته الإعلامية، عقب مباراة الكلاسيكو ضد الهلال.

كشف رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، عن دوره في التطوير الإداري داخل النادي، متحدثًا عن دور الجمهور في نجاح الفريق.

أطلقت شركة النادي الأهلي، خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المُقبلة، من أجل التطوير الشامل للنادي ليكون مجتمعًا رياضيًا متكاملًا، كونه يحظى بإرث تاريخي وقواعدة من المواهب واللاعبين لتحقيق الإنجازات المميزة في كرة القدم والرياضات الأخرى ذات الأولوية على المستويين المحلي والعالمي.

GOAL

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة، واللعب بمسابقة دوري روشن للمحترفين.