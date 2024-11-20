"شعرت بالنقص في الإدارة" .. رون جورلي يكشف عن تطويره داخل الأهلي ودور الجمهور

المدير التنفيذي للأهلي يُشيد بجماهير النادي

كشف رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، عن دوره في التطوير الإداري داخل النادي، متحدثًا عن دور الجمهور في نجاح الفريق.

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وقال جورلي خلال فيديو نشره النادي الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس": "شاهدت تأثير جماهير الأهلي على الفريق، وهذا الأما جعلني فخور".

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وأضاف: "أشعر بالفخر لأنني أشعر بنفس الطاقة، وسنجعل هؤلاء فخورين بهذا النادي، فهو نادٍ لجمهور والقاعدة الجماهيرية الضخمة للراقي فاجأتني".

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وواصل: "يجب أن تشعر الجماهير باحتوائنا للنادي، وأن نكون قريبين منهم ونعمل سويًا، وعندما أتيت كمدير تنفيذي للنادي، شعرت بأن هناك نقصًا في أفراد الإدارة، ولكن الآن نجحنا في التعاقد مع كل ما نحتاجه".

واختتم المدير التنفيذي تصريحاته قائلًا: "الخبر العظيم، هو أن الجميع متواجدين داخل النادي، ونسير نحو تطلعات الجماهير والمملكة، وأنا راضٍ عما تم فعله حتى الآن، ونتطور سريعًا".