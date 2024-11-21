"لن أعيش حسب رغبة الصحافة" .. كريم بنزيما يتحدى منافسي الاتحاد ويوجه رسالة خاصة للأهلي: "لا شيء يدوم!"

بنزيما بدأ في استعادة مستواه تدريجيًا في الموسم الحالي..

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة، واللعب بمسابقة دوري روشن للمحترفين.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

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وفي هذا السياق.. قال بنزيما عبر "وثائقي الدوري السعودي"، والذي تم نشره اليوم الخميس: "أنا مسلم، والسعودية بلد مسلم.. كرة القدم هي حياتي، لكن التقرب إلى الله والعيش بجانب مكة المكرمة أهم بكثير؛ لذلك أنا أنتمي إلى هُنا".

واعترف النجم الفرنسي بأن سعادته زادت كثيرًا؛ عندما وجود ترحيبًا كبيرًا من جماهير العميد الاتحادي، بعد التعاقد معه، وخلال حفل تقديمه كـ"لاعب جديد" في صفوف الفريق الأول.

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وعن الانتقادات التي تعرض لها بعد الانتقال للاتحاد.. رد كريم بنزيما بأنه ليس في حاجة إلى الصحافة، لتخبره كيف يعيش حياته؛ قائلًا: "أعرف من أنا، أعرف حجم موهبتي، أعرف مهنتي، وأعرف ما أستطيع فعله.. في سني هذا؛ أعرف مقامي جيدًا، ولا أحتاج إلى صحفي ليخبرني من أنا، لذا لا يشغلني ما يقولون!".

وبخصوص عدم تألقه مع الاتحاد في موسمه الأول.. أكد أن هناك عوامل يجب مراعتها، قبل تحقيق النتائج المرجوة؛ وهي التعود على أسلوب الحياة في البلد الجديد، والانسجام مع الزملاء في الفريق، بالإضافة إلى التأقلم مع اختلاف أسلوب اللعب ورؤية المدرب.

ووجّه بنزيما رسالة إلى النادي الأهلي، عندما تم سؤاله عن احتلال فريقه الاتحاد "مركز أقل" من منافسه، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ قائلًا: "لا تنخدع بما حدث سابقًا؛ فلا شيء يدوم".

واختتم بنزيما تصريحاته، بطمأنة جماهير نادي الاتحاد، بأن الفريق الأول لكرة القدم تعلم من الخسائر التي تعرض لها في الموسم الماضي، وأن العام الرياضي الجديد "2024-2025"، سيكون أفضل بكثير؛ خاصة أنه لا يوجد أعذار أمام اللاعبين.

جدير بالذكر أن الاتحاد يقدّم بداية موسم رائعة في 2024-2025؛ حيث يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي الهلال "المتصدر"، إلى جانب تأهله لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.