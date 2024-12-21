أخبار الأهلي اليوم | ترشيح أفضل لاعب في آسيا للراقي .. وفريق سعودي يهدد أحلام مورينيو في فيرمينو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الـ21 من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت الموافق الـ21 من ديسمبر 2024.

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في مفاجأة جديدة.. دخل فريق سعودي "سباق" التعاقد مع روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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رفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر السعودي، راية التحدي بشأن مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم.

وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، رسالة إلى أندية دوري روشن السعودي، بضرورة استغلال كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والعمل على ضم نجوم البطولة، في الميركاتو الشتوي.

"هل سينضم إلى دوري روشن السعودي؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ بعد المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز.

أي لاعب كرة قدم في العالم يحتاج إلى "الفرصة"، من أجل أن يثبت نفسه أمام الجماهير؛ وهُنا تبرز بطولة كأس الخليج للمنتخبات، التي أنجبت العديد من الأساطير عبر التاريخ.

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أصبح مستقبل النجم ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد هو حديث الساعة، خصوصًا بعدما ألمح النجم الإنجليزي إلى نيته مغادرة النادي في وقت قريب.