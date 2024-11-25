أخبار الأهلي اليوم | عودة العبارة الخالدة أمام العين .. و"معلومة مغلوطة" تثير فرحة جماهير النصر والاتحاد!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
عودة "العبارة الخالدة" في مباراة الأهلي والعين الإماراتي
يستعد فريق الأهلي، لملاقاة العين الإماراتي، في لقاء الجولة الخامسة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يطمح الراقي نحو مواصلة العلامة الكاملة، بعد حصد 12 نقطة في أولى أربع جولات.
وتغنّت الجماهير الأهلاوية بصور قمصان الفريق قبل مواجهة العين الإماراتي، والتي تشهد عودة العبارة الخالدة "وعبر الزمان سنمضي معًا"، فضلًا عن عودة الأرقام باللون الأبيض.
يايسله يحسم موقف إيفان توني وألكساندر من مواجهة الأهلي والعين في دوري أبطال آسيا النخبة
يخوض الأهلي السعودي مساء اليوم الإثنين مباراة مهمة وحاسمة أمام العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، وينتظر الجمهور حسم موقف الثنائي إيفان توني وألكساندر من خوض اللقاء.
المباراة التالية
"الأهلايون والاتحاديون والنصراويون فرحوا بمعلومتك المغلوطة" .. الزلال يطالب فلاته بالاعتذار بعد إنصاف سلسلة الهلال!
لم يتوقف الجدل بين الناقدين الرياضيين عبد العزيز الزلال، وعبد الله فلاته، حول سلسلة اللا هزيمة التاريخية لناديي الأهلي والهلال، وتتويجات الفريقين بالبطولات خلال تلك السلسلة.
باقي من الزمن 116 يومًا .. الاتحاد السعودي يعلن نتائج مشروع توثيق البطولات "قبل مباراة الصين"
استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد الإعلان عن النتائج النهائية لمشروع توثيق تاريخ اللعبة في المملكة، والتي تقرر مسبقًا أن يُعلن عنها خلال شهر مارس المُقبل.
ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.