أخبار الأهلي اليوم | عودة هوساوي، وإشادة كبيرة بحسين عبد الغني

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ...

معتز هوساوي يعود للأهلي أمام الفيصلي

بات من المتوقع أن يتواجد معتز هوساوي مع فريقه الأهلي خلال المباراة القادمة أمام الفيصلي في الدوري السعودي، وقد غاب اللاعب عن مباراة الاتحاد في الجولة الأخيرة لشعوره بالإرهاق بعد عودته للعب عقب انقطاع طويل عن كرة القدم بسبب مشاكل سابقة في الرئة.

حمد المنتشري يُشيد بنجم الأهلي حسين عبد الغني

أشاد حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق بنجم الأهلي المخضرم حسين عبد الغني بعد أدائه القوي بدنيًا وفنيًا في ديربي جدة.

🎥| حمد المنتشري إلى لاعبي الاتحاد:



أمامكم ٦ مباريات للبقاء أو موعدنا الموسم المقبل (نتفرج) عليكم العصر. pic.twitter.com/wORaaCUSaO — الاتحاد نيوز (@Alittihad_Saudi) August 10, 2020

هل يُحطم السومة رقم ناصر الشمراني هذا الموسم؟

يمتلك عمر السومة مهاجم الأهلي ست مباريات لتحطيم رقم ناصر الشمراني وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي.

المزيد من الفرق

السومة بهدفيه أمام الاتحاد مساء الأحد الماضي رفع رصيده إلى 119 هدفًا في الدوري السعودي، وقد أصبح على بُعد سبعة أهداف فقط من الرقم الخاص بالشمراني الذي لعب لعدة أندية أبرزها الهلال.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة