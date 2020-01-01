أخبار الأهلي اليوم | مروان محسن يكشف سبب التفضيل على الزمالك ورفض الانتقادات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ..

أمير عبدالحميد : الأهلي يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي المعتزل أن الفريق الأحمر بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى في الوقت الحالي.

المزيد من الفرق

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قال أمير عبد الحميد :"في الوقت الحالي هناك استقرار في حراسة مرمى النادي الأهلي، لكن يجب التعاقد مع حارس جديد".

مروان محسن : فضلت الأهلي على الزمالك

أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي، أنه فضل الانتقال للنادي الأحمر على الانضمام إلى الزمالك عندما كان يمثل صفوف الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر عودة النشاط الكروي من أجل حسم ملف التجديد.

وقال مروان محسن، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" : "الزمالك طلب التعاقد معي عندما كنت في الإسماعيلي لكني فضّلت الأهلي، ولم أركز في الأمور المادية، والأهلي منظومة بعيدة عن أي مشاكل، ارتحت مع الأهلي لكن هناك ضغوطات بالتأكيد".

محمد غدار : حسام البدري ظلمني

استعاد اللبناني محمد غدار ذكريات لعبه للنادي الأهلي عام 2010، مؤكدًا أنه لم يحصل على فرصته الكافية وتعرض للظلم تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.

وقال : "جئت إلى الأهلي كلاعب محترف على ناد كبير وهو نادي القرن، لكني تعرضت للظلم مع كابتن حسام البدري الذي أتمنى له التوفيق مع منتخب مصر، ولم أحصل على الفرصة الكافية".

مروان محسن يرفض الانتقادات

رد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، على الانتقادات الموجهة له من بعض الجماهير بسبب سوء التوفيق في تسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن يرفض السخرية والتقليل منه.

ودخل مروان محسن في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض تقرير مسجل من بعض جماهير الأهلي تشيد فيه بقدرات اللاعب، ووصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين في مصر.