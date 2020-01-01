عمرو وردة يُدافع عن نفسه ورئيس لاريسا يكشف سبب فسخ التعاقد معه

سيكون وردة دائمًا في قلوبنا ونحن في انتظار أن يعود إلينا في وقت ما

أكد اللاعب الدولي المصري عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني، أن كل ما يُذكر في منصات التواصل الاجتماعي حول الأزمة الأخيرة مع ناديه مجرد أحاديث كاذبة.

وقال اللاعب في تصريحاته مع "يالاكورة" : ""أتركوني في حالي ولا تصدقوا كل ما يقال عني في وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأضاف وردة : "جاهز للعودة إلى المنتخب المصري وحسام البدري يعرف شخصيتي جيداً، أتدرب بقوة من أجل أن تحقيق الانضمام وتشريف منتخب مصر، هذا الوقت المناسب للتألق ومساعدة الفريق".

وفي نفس الإطار، علق ليكسيس كوجياس مالك نادي لاريسا اليوناني على واقعة فسخ تعاقد اللاعب عمرو وردة، وذلك عبر بيان رسمي نشرة حساب النادي.

وجاء البيان عبر الموقع الرسمي لنادي لاريسا كما يلي : "بالنسبة لوردة فقد اتخذت هذا القرار بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، فاللاعب ظهر في التدريبات مرتين فقط من أصل 9 في الفترة الماضية بعد اقتراب استئناف النشاط الكروي"

وواصل : "وردة لم يحصل على إذن بالغياب عن التدريبات في الفترة الأخيرة المدير الفني أو مدير الفريق أو مني شخصيًا، قرار رحيل عمرو وردة عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط".

وتابع رئيس النادي: "الكل يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب على المستوى الكروي والشخصي، وهذا ما جعلنا نساعده للتغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

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واستكمل بيانه، قائلا: "أود أن أشكر عمرو على اللحظات الرائعة التي قدمها لنا على مدار العام.. كما أشكره على الرسالتين اللتين أرسلهما إلي في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث أعرب عن امتنانه لي ولنادي لاريسا لما قدمناه له".

وأنهى رئيس نادي لاريسا: "سيكون وردة دائمًا في قلوبنا ونحن في انتظار أن يعود إلينا في وقت ما، ولكن مع احترام مبادئنا".