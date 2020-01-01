الكشف عن تفاصيل أزمة خروج سعد سمير من قائمة الأهلي

أزمة في الأهلي بسبب سعد سمير

أشارت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة، إلى أن النادي الأهلي ارتكب خطأ إداري تسببت خروج سعد سمير من قائمة الفريق.

سعد سمير تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة ابتعد على إثرها بسبب قطع في وتر أكيلس، وغاب عن الأهلي في المباريات الماضية.

وكشفت التقارير أن خروج سعد سمير من قائمة الأهلي جاء بعد احتياج النادي لتسجيل محمود عبدالمنعم كهربا في يناير الماضي.

المزيد من الفرق

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن خروج سعد سمير من قائمة الأهلي جاء بالاتفاق مع اللاعب وتفهم جيدًا الوضع وقتها.

اقرأ أيضًا - عمرو وردة يُدافع عن نفسه ورئيس لاريسا يكشف سبب فسخ التعاقد معه

ويعد سمير سمير من المدافعين المميزين في الدوري المصري الممتاز خلال السنوات الماضية إلا تعرضه لإصابة الصليبي ومن بعدها وتر أكيلس تسبب في ابتعاده.

وسيكون قيد سعد سمير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سهلًا ولا يوجد به أي أزمات .