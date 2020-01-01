أخبار الأهلي اليوم | كوكا وبونجاح .. هل يستمع لهما الخطيب؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الأحد.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 19 إبريل 2020 ..

الأهلي أم الزمالك؟ المهاجم العربي المفضل؟ بونجاح يجيب

أبدى الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، إعجابه بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، مشيرًا إلى أنه يراه أفضل مهاجم عربي حاليًا. التفاصيل هنا

أحمد حسن كوكا: أتمنى العودة للأهلي، رفضت عرضًا مصريًا جديًا لأجله

أبدى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني رغبته بالعودة للنادي الأهلي الذي بدأ معه مسيرته الكروية، مشيرًا إلى رفضه عرضًا مصريًا مغريًا الموسم الماضي بهدف تحقيق حلم العودة والاعتزال في الفريق الأحمر. التفاصيل هنا

حسني عبد ربه يكشف كواليس توقيعه للأهلي

أكد حسني عبد ربه نجم وسط منتخب مصر السابق أن الجيل الذي تُوج بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية لم يكن بحاجة لجهود محمد صلاح أو أي لاعب آخر، مشيرًا إلى أن وجود نجم ليفربول في ذلك المنتخب لم يكن ليؤهله إلى كأس العالم خلال تلك الفترة. التفاصيل هنا

المدرب العام: المناقشات مثمرة بين فايلر والخطيب لتجديد عقودنا

قال ديفيد سيزا المدرب العام المساعد للسويسري رينيه فايلر أن المفاوضات مع الأهلي وتحديدًا رئيسه محمود الخطيب حول تجديد عقود عناصر الجهاز الفني مثمرة للغاية.

وقال سيزا لقناة الأهلي "المفاوضات بين فايلر والخطيب بخصوص تجديد عقودنا كانت مثمرة، شرف لنا العمل في الأهلي ونرغب في استكمال تلك المغامرة، لكن القرار النهائي لا يعود لنا بل لهما".

الصفاقسي يرحب بضم حسين السيد نهائيًا من الأهلي

قال معز المستيري رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي التونسي أن لديهم رغبة في استمرار حسين السيد وتحويل عقد استعارته من الأهلي إلى انتقال نهائي.