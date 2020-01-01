أحمد حسن كوكا: أتمنى العودة للأهلي، رفضت عرضًا مصريًا جديًا لأجله

مهاجم أولمبياكوس يرغب بالعودة إلى ناديه

أبدى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني رغبته بالعودة للنادي الأهلي الذي بدأ معه مسيرته الكروية، مشيرًا إلى رفضه عرضًا مصريًا مغريًا الموسم الماضي بهدف تحقيق حلم العودة والاعتزال في الفريق الأحمر.

صاحب الـ27 عامًا كان قد غادر قطاع الشباب في الأهلي لبدء تجربة احترافية في أوروبا لعب خلالها لأندية رايو أفي وبراجا وأولمبياكوس الذي لعب معه هذا الموسم 5 مباريات في الدوري اليوناني سجل خلالهم هدفين.

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كوكا أوضح خلال حواره مع برنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية أنه يطمح حاليًا لكسر حاجة الـ100 هدف في أوروبا، إذ يمتلك حاليًا 76 هدفًا وينقصه هدفين فقط على الوصول لرقم أحمد حسام ميدو صاحب الـ78 هدفًا في أوروبا.

وعن مستقبله أضاف "لا نعلم شيئًا حاليًا في ظل الأزمة الحالية، أنا معار من براجا إلى أولمبياكوس والصورة غير واضحة بعد".

واصل عن إمكانية العودة إلى مصر "لا يوجد أي مفاوضات حاليًا للعودة إلى مصر ولا أفكر في الأمر أبدًا، لكن هذا الوضع سيختلف حال وصول عرض من النادي الأهلي الذي بدأت به وأتمنى العودة إلى صفوفه".

أضاف "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، وسأكون فخورًا بالعودة إلى صفوفه. تلقيت عدة عروض من الدوري المصري، وحدثت مفاوضات جدية في الموسم الماضي مع أحد الأندية لكني رفضت لرغبتي العودة للأهلي".

أتم "إن قررت العودة إلى مصر سأعود أولًا لمسؤولي الأهلي وأسألهم عن إمكانية الانضمام للفريق، وحال لم يكن هناك حاجة لي سأفكر في العروض الأخرى".