أخبار الأهلي اليوم | استعدادات كهربا للعودة، ورفض العرض التركي لعمار حمدي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 1 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ..

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كهربا يرفض الراحة ويتدرب مرتين يوميًا

أفادت مصادر صحفية أن محمود عبد المنعم "كهربا" يتدرب بقوة حاليًا لضمان عودته بالمستوى المناسب لمباريات الأهلي بعد انتهاء إيقافه الأسبوع القادم.

وسيُصبح اللاعب متاحًا للجهاز الفني للأهلي بدءًا من مباراة الجولة الـ26 في الدوري أمام الإسماعيلي، ولذا يتدرب حاليًا مرتين يوميًا إحداهما مع النادي والثانية في مركز رياضي متخصص، وقد رفض الحصول على أي إجازة.

الأهلي يرفض إعارة لاعبه لنادي فاتح كاراجومروك التركي

كشفت مصادر صحفية مصرية عن رفض الأهلي عرض نادي فاتح كاراجومروك الصاعد حديثًا للدوري التركي لاستعارة عمار حمدي المعار حاليًا لطلائع الجيش.

وأوضح موقع فلجول المصري أن سبب الرفض يعود لممانعة الأهلي التخلي عن اللاعب بصيغة الإعارة مع حق الشراء نهائيًا، بل يُفضل أن تكون إعارة جافة ومن ثم يتم التفاوض حول انتقال حمدي نهائيًا حال أراد النادي التركي بنهاية الموسم القادم.

إسماعيل حداد ينخرط في تدريبات الوداد الجماعية

أفادت المصادر الصحفية المغربية أن إسماعيل حداد نجم الوداد تعافى تمامًا من إصابته بفيروس كورونا الجديد وعاد للانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمباريات البطولة المغربية ودوري أبطال أفريقيا.

الوداد كان قد صُعق بتعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا، لكن الخبر الجيد كان سلبية نتائج اللاعبين المخالطين لأولئك المصابين، والتي أجريت مؤخرًا.

الأهلي سيلعب ضد الوداد في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري ذهابًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم إيابًا في القاهرة في مطلع أكتوبر القادم.

الاتحاد الأفريقي يُحدد مواعيد تسجيل الأندية في بطولاته للموسم الجديد

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الفترة بين 1 سبتمبر حتى 20 أكتوبر لتسجيل الاتحادات الأهلية الأندية التابعة لها المشاركة في البطولات القارية للموسم الجديد 2020-2021.

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