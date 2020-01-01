مجدي عبد الغني يكذب ميدو: دعمنا مؤمن زكريا معنويًا وليس ماديًا لهذا السبب

رئيس جمعية اللاعبين المحترفين يوضح دوره مع مرض زكريا

رد مجدي عبد الغني؛ رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على تصريحات الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، والتي اتهم خلالها الجمعية في التخلي عن اللاعب مؤمن زكريا في أزمته.

زكريا تعرض قبل أشهر لأزمة صحية حرمته من مواصلة مشواره في كرة القدم، إذ يعاني من مرض نادر يُسمى التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وظهر مؤخرًا في حالة سيئة، في وسط تأكيدات بتأخر حالته يومًا تلو الآخر.

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واتهم ميدو، عبر برنامجه التليفزيوني "أوضة اللبس"، عدة جهات مسؤولة في التخلي عن اللاعب في أزمته، منها جمعية اللاعبين المحترفين، ليخرج رئيسها مكذبًا إياه.

وكتب عبد الغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللاعب السابق:أحمد حسام ميدو، بعد خالص التحية، طالعتنا كالعاده مثيراً للجدل ولكن دون تحري الدقة والتى هي في الأساس ألف باء إعلام باتهامات غيرصحيحة بنسبة 100% عن تقاعس جمعية اللاعبين المحترفين ف التعامل مع ازمة اللاعب المحترف"شفاه الله وعافاه"مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب المصري الصحية، ونود الإشارة إلى التالي:

أولا : جمعية اللاعبين لم تتوقف عن تقديم الدعم " المعنوي " لمؤمن زكريا وهو أهم ما يحتاج له اللاعب منذ الإعلان عن أزمته الصحية وتابعت بإهتمام كافة التحركات من جانب إدارة النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة ومعالي المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي لدعم اللاعب ماليا والإشراف على علاجه وتطوراته في المرحلة المقبلة وخلال الأشهر الأخيرة.

ثانيا : جمعية اللاعبين تنتظر فقط أن يحسم الموقف العلاجي للاعب لو تم الاشارة إلى عملية جراحية مثلا أو إجراء خطوة أخرى للتواجد ماليا وتقديم ما يحتاج له اللاعب فورا وهو أمر غير واضح المعالم ولم يعلن عنه سواء من جانب اللاعب أو النادي الأهلي وبالتالي لا يخرج دعما ماليا للاعب بشكل صريح .

ثالثا : عدم متابعة نشاط الجمعية أمر واضح وخيم على تصريحات أحمد حسام ميدو ، فهو لا يعلم أن الجمعية كانت أول جهة تحركت لدعم الأندية كافة في دوريات القسم الثاني والثالث والرابع ماليا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وساهمت في حل الكثير من المشكلات وممارسة دورها المجتمعي عندما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا بخلاف المساهمة ماليا في اجراء لاعبين لعمليات جراحية كبيرة بمجرد حسم الأمر طبيا لأي لاعب مصاب .

وهذه نبذة قليلة ولكنها كافية للرد على مجموعة من الأقاويل غير الصحيحة التي ترددت من جانب أحمد حسام ميدو والذي نتمني له التوفيق في مشواره الإعلامي".