أخبار الأهلي اليوم | عودة ديانج، ومدة غياب السولية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 31 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 ..

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أليو ديانج يؤكد انتظامه في التدريبات استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

نفى أليو ديانج ضمنيًا ما أثير عن هروبه من الأهلي ونيته عدم العودة من السنغال بعد سفره إليها لتجديد جواز سفره استغلالًا لغيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ضد المصري في الدوري.

وقال ديانج في رسالة مسجلة أنه سافر إلى السنغال بإذن من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، مشددًا على انتظامه في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة القادم.

فايلر يمنح اللاعبين راحة من المران

قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصري بهدفين دون رد، ومن المتوقع أن يعود اللاعبون للتدريبات الجماعية يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة في الدوري المصري.

سيد عبد الحفيظ يُعلن غياب عمرو السولية لـ15 يومًا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن إصابة عمرو السولية في العضلة الأمامية أمام المصري ستُبعده عن التدريبات والمباريات لمدة تقترب من 15 يومًا هي مدة العلاج والتأهيل التي يحتاجها للتعافي.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات أخرى لموقع الأهلي الرسمي أن صفوف الفريق ستكتمل بعد أسبوعين تقريبًا ليكون الجميع جاهزًا لموقعة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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