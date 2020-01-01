تريكة يحيي ذكرى وفاة محمد عبد الوهاب: أنت نعم الصديق

مر 14 عامًا على رحيل لاعب الأهلي الشاب

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الـ14 لرحيل محمد عبد الوهاب؛ لاعب الأهلي المصري الأسبق، الذي فارق عالمنا في 2006 بشكل مفاجئ.

اللاعب تعرض لأزمة قلبية خلال مشاركته في مران الشياطين الحمر، ليتم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات، لكن لم تنجح محاولات إسعافه، ليرحل عن عالمنا.

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وأحيى محمد أبو تريكة؛ نجم المارد الأحمر ومنتخب مصر الأسبق، الذكرى الـ14 لرحيل زميله، عبر رسالة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الماجيكو في رسالته: "الصديق الحقيقي عسير إيجاده، صعب فراقه، ومستحيل نسيانه. وأنت نعم الصديق رحمك الله صديقي محمد عبد الوهاب وغفر الله لك وجعل قبرك روضة من رياض الجنة".

الصديق الحقيقي عسير إيجاده، صعب فراقه، ومستحيل نسيانه.

وأنت نعم الصديق رحمك الله صديقي محمد عبد الوهاب وغفر الله لك وجعل قبرك روضة من رياض الجنة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) August 30, 2020

يذكر أن في رصيد عبد الوهاب، الذي توفي في عمر الـ23، عشر بطولات، بواقع سبع مع الأهلي، وثلاثة ألقاب مع المنتخبات بالفئات السنية المختلفة، وشارك في 36 مباراة بمختلف البطولات مع الشياطين الحمر.