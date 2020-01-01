أخبار الأهلي اليوم | عرض خارجي لربيعة، وسيد عبد الحفيظ يُحذر اللاعبين

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ..

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عرض تركي لرامي ربيعة وفايلر يرفض التخلي عنه

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن رامي ربيعة مدافع الأهلي تلقى عرضًا تركيًا في الساعات الأخيرة، موضحًا أن إدارة النادي حولت العرض للجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر للبت بشأنه.

وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن المدرب السويسري رفض التخلي عن ربيعة تمامًا، وأنه عقده معه جلسة خاصة على هامش تدريب اليوم الصباحي للحديث معه حول الأمر وحول عدد من النصائح الفنية لتطوير وتحسين الأداء مستقبلًا.

سيد عبد الحفيظ: لا خوف على لاعبي الأهلي، وذلك تحذيري لهم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جميع لاعبي الفريق عقودهم ممتدة لسنوات قادمة باستثناء المهاجم المغربي وليد أزارو الذي ينتهي عقده صيف 2021.

وحذر عبد الحفيظ اللاعبين من محاولة البعض تشتيت عقولهم بالتواصل معهم والحديث عن عروض خارجية، مشيرًا إلى عدم رحيل أي لاعب سوى عن طريق النادي وموافقته.

مضيفًا حول الفترة القادمة "أغلقنا صفحة الفوز بالدوري المصري واحتفالنا بذلك الإنجاز، الآن نوجه البوصلة لدراسة الوداد المغربي والاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ندرس خطة عمل خاصة باللقاء قد تتضمن السفر مبكرًا وإقامة معسكر لمدة 4 أيام في المغرب".

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