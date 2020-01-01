أخبار الأهلي اليوم | فتحي يُعوض معلول أمام الوداد، والزمالك يطلب تأجيل النهائي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 23 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 23 أكتوبر 2020 ..

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أحمد فتحي يُعوض علي معلول في تشكيل الأهلي أمام الوداد

تنطلق بعد ساعتين تقريبًا مباراة الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، والتي سيغيب عنها الظهير الأيسر التونسي علي معلول للإصابة.

وقد رجحت التقارير الصحفية المتابعة تواجد أحمد فتحي على يسار الدفاع لتعويض معلول، حيث من المتوقع أن يلعب الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي في الدفاع.

في الوسط سيلعب الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية وأمامه الثلاثي جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، فيما سيتواجد مروان محسن في الهجوم.

الزمالك يطلب رسميًا تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

طلب نادي الزمالك رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى الثامن من نوفمبر القادم بدلًا من السادس من نفس الشهر.

مجلس إدارة النادي الأبيض أرسل خطابًا للسكرتير العام للاتحاد الأفريقي "عبد المنعم باه" طلب خلاله تأجيل النهائي بعد تأجيل مواجهته ضد الرجاء نظرًا لتعرض لاعبي الفريق المغربي للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الزمالك خلال خطابه أنه يرغب بالحصول على عدد أيام أكبر من الراحة عقب لعب نصف النهائي أمام الرجاء في الأول من نوفمبر المقبل.

مدرب الوداد: كنا أشباحًا في لقاء الذهاب، لن يتكرر هذا إيابًا

أكد الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني للوداد المغربي حرصه على تفادي الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال مباراة ذهاب نصف نهائي أفريقيا أمام الأهلي والتي خسرها 2-0 على ملعبه.

مضيفًا لصحيفة المنتخب المغربية "ما حدث في الذهاب كان غريبًا بالفعل، ولا أود العودة للنبش في تفاصيله، لأن فصولًا حدثت في آخر لحظة أربكت وزلزلت القرارات والخطة والتكتيك وطبيعي جدًا أن يكون الوداد قد ظهر بتلك الصورة وأنا مسؤول عن كل ذلك بطبيعة الحال"

"تلك اللذغة لن تتكرر معي، فلن ألذغ من ذات الجحر مرتين. ما هو مؤسف هو كوني تابعت تحاليل جميعها نالت من الوداد وكأنه كان شبحًا في المباراة، قد أهدرنا ضربة جزاء كان بإمكانها تغيير واقع المواجهة بالكامل ومعه تغيير النقاش الدائر حاليُا، أهدرنا فرصًا عديدة والدليل اختيار حارسهم الشناوي نجمًا للمباراة ما يعني أننا وضعناه تحت الضغط والإختبار".

"لا أملك المزيد لأضيفه، كرة القدم عودتنا على مشاهد خارج التوقعات، نحتاج هدفًا مبكرًا في مباراة اليوم مثلما فعلوا على أرضنا، وبعدها كل شيء قابل لكي يتغير. هم يعرفون جيدًا أن المباراة لن تكون سهلة عليهم، ونحن نأتي لمباراة القاهرة وكأنها مباراة نهائية يجب أن نفوز لنربح لقبها، وهذا ما جئنا من أجله".

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