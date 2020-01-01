رسميًا .. تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز

الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز في موسم 2019 – 2020.

وجاء تحديد موعد الجولة الأخيرة عقب تأجيل لقاء الزمالك والرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 1 نوفمبر المقبل.

تلعب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في أول مباريات الجولة 34، يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري الساعة الثامنة مساءً.

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ويوم الخميس 29 أكتوبر، تلعب مباراة أسوان أمام الاتحاد وفي نفس اليوم الإنتاج الحربي سيستضيف فريق مصر للمقاصة.

إنبي يواجه طنطا، والجونة يستضيف حرس الحدود، والمصري أمام وادي دجلة، يوم الجمعة 30 أكتوبر الجاري.

🔴 مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري.... ⬇️⬇️



أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي:



#EFA pic.twitter.com/g6dBwiRo8U — EFA.eg (@EFA) October 22, 2020

وتختتم المباريات يوم 31 أكتوبر نهاية الشهر الحالي، بمواجهة سموحة أمام نادي مصر، وبيراميدز مع المقاولون العرب وطلائع الجيش أمام الأهلي.