أخبار الأهلي اليوم | دي سوزا يوقع لفريق جديد وصدمة من الاتحاد الآسيوي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 ..

فلادان: نواجه مشاكل ولكننا مؤمنون بحظوظنا

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه عانى كثيرًا من المشاكل خلال الشهرين الماضيين، وأحدثها هي إصابة البوسني إلفيس ساريتش، لاعب وسط الفريق.

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ساريتش تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، خلال مشاركته الأخيرة أمام الرائد، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر قادمة.

فلادان يفرض تدريبات مكثفة على لاعبي الأهلي

قرض المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تدريبات مكثفة على لاعبي الفريق، على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي، بدوري أبطال آسيا.

التدريبات شهدت التركيز على تمارين اللياقة وتقوية العضلات باستخدام أجهزة رفع الأثقال، بالإضافة إلى تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية.

جوزيف دي سوزا يوقع لبشكتاش التركي

أكدت صحيفة "takvim" التركية، على أن جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الأهلي، قام بالتوقيع لفريق بشكتاش التركي لمدة عامين، بعد اجتياز الفحص الطبي، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

الصحيفة التركية أشارت إلى أن بشكتاش سيدفع مبلغ 1.6 مليون يورو سنويًا للاعب البرازيلي، حيث قام جوزيف باستبدال صورة الملف الشخصية لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لصورته بزي بشكتاش.

الاتحاد الآسيوي يصدم الأهلي بشأن طلب استبدال ساريتش

صدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مسؤولي النادي الأهلي، بعد رفض استبدال المحترف البوسني إلفيس ساريتش، بلاعب آخر، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد الآسيوي رفض طلب الأهلي، بناءً على لوائح وأنظمة لجنة المسابقات، التي تشير إلى أنه في حال رغب أي فريق في استبادل أي لاعب من القائمة النهائية، التي تم رفعها، أن يكون قبل أول لقاء له بأسبوع، بشرط رفع التقارير الطبية التي تؤكد الإصابة، وتثبت عدم تمكنه من تكملة المشوار مع فريقه.