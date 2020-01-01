تحقيق خاص | ما منح الهلال التفوق على منافسيه والإدارة التي أرضت جماهيرها فكسبت الرهان

كيف حقق الزعيم اللقب المحلي رغم ما مر به من عقبات؟

ستون بطولة، ستة عشر منها من نصيب "الدوري السعودي"، تزعم بها الهلال المشهد في الرياضة السعودية، استطاع الزعيم أن يحسم الموسم الحالي من الدوري المحلي للمحترفين قبل جولتين من نهايته، حيث تفوق على منافسه المباشر وحامل لقب النسخة الماضية؛ النصر وبقية الفرق في البطولة.

الأزرق تزعم آسيا والمملكة في موسم واحد، إذ أنه وقبل أشهر بطلًا للقارة، وتحقيق اللقبين في موسم واحد لم يأتِ من فراغ أو محض صدفة، الأسباب كثيرة والعمل كان كبيرًا من الإدارة برئاسة فهد بن نافل، فتحقق الهدف في النهاية.

استقرار فني، استقرار إداري، تهيئة نفسية للاعبين، تزويد منازل اللاعبين بأجهزة رياضية حديثة خلال فترة توقف كورونا، وغيرها من العوامل التي قادت الزعيم لاستعادة لقبه.

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على مدار الموسم، تعرض الهلال لبعض الانتقادات سواء لتراجع المستوى بشكل عام أو لاعتماد مدربه الروماني رازفان لوشيسكو على سياسة التدوير من مباراة لأخرى، لكن في الأخير انتصرت كتيبة الروماني.

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النسخة العربية من موقع "جول GOAL" تواصلت مع عدد من أعضاء الشرف والنقاد والإعلاميين، للحديث عن مشوار الهلال في البطولة وما منحه التفوق رغم العقبات..

البداية كانت مع الشاعر فارس الروضان؛ الذي طالما تغنى بالهلال وإنجازاته، والذي أرجع سبب التفوق إلى إرضاء الإدارة للجماهير، إذ قال: "الإدارة التي جعلت همها الأول هو إرضاء الجماهير العاشقة، ستكسب الرهان وستحقق الهدف، وهذا ما حدث بجمع الفريق للدوري السعودي وبطولة دوري أبطال آسيا في موسم رياضي واحد".

لم يكن هذا السبب الوحيد من وجهة نظر الشاعر، إذ كان لإدارة ابن نافل رؤية مختلفة تمامًا عن إدارة أي نادٍ آخر، توقف إجباري وحرمان الفريق من خوض تدريباته بالمقر؟ إذًا لا مشكلة عند الزعيم، فإذا بالأجهزة الرياضية تصل إلى منازل جميع لاعبيه، فلا مجال لإهدار الوقت أو ما بناه الفريق منذ بداية الموسم، ولا وقت لخوض فترة إعداد جديدة قبل استئناف المنافسات، فالحل بتحويل المنازل إلى ساحات تدريب.

يستطرد الشاعر: "تصرف الإدارة أثناء توقف بتوفير أجهزة تدريب لكل اللاعبين، وقيام الجهاز الفني بوضع برنامج يومي دقيق للحفاظ على الجانب البدني واللياقي، ظهر نتيجة ذلك على الملأ على اللاعبين منذ أول مباراة بعد العودة".

الإدارة السليمة هي من تخطط على المدى البعيد ولا تنظر تحت الأقدام، فالأهداف لا تتحقق بين يوم وليلة، والبطولات لا تأتي بالتمنيات، وهذا ما نقلنا له الناقد الرياضي بسام اللحياني..

"تفوق الهلال لأننا تعودنا منه أن يكون العمل تراكمي، فمنذ بداية الموسم كان التخطيط لمعالجة أخطاء الموسم السابق ودعم الفريق بما يحتاج من لاعبين يخدمون نهج المدرب".

وهو ما اتفق معه أيمن الحطامي؛ عضو شرف الزعيم، الذي أكد أن تفوق الهلال - بعد توفيق الله - كان بتحديد الإدارة للأهداف والهدوء والعمل والتكاتف، الذي أظهر الفريق بهذا الشكل الجميل لجماهيره.

واختتم المشجع عبدالعزيز النصيري هذه الجزئية: "التوقف بسبب فيروس كورونا كان في صالح لاعبي الهلال، وخاصةً المحليين الذين لم يتوقفوا عن اللعب تقريبًا لمدة 5 سنوات ما بين منتخب ونادي ومشاركات محلية وخارجية، لاعبو الهلال استحقوا هذا الإنجاز لما مروا به من ضغوط".

يمتلك الهلال في فريقه ما يقارب 16 لاعبًا دوليًا، ما بين محليين وأجانب، ساهموا في تحقيق إنجاز الهلال، كانوا السبب الرئيسي في هذا التفوق الكبير، فما مر به لاعبو الزعيم تحديدًا المحليين من تجارب طوال ست سنوات مضت، سواء مع النادي أو المنتخب كان سببًا في وصول اللاعبين لمرحلة نضج كبيرة، ساهمت فيما وصلوا إليه.

فارس الروضان يضيف في هذه النقطة: "الزعيم يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، يمتلكون ثقافة الفوز، فهو يمتلك أفضل مجموعة من اللاعبين على مستوى آسيا، ولديهم خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط، وساندهم في ذلك مدرب ذكي جدًا".

البعض انتقد سياسة المدرب الروماني في سياسة التدوير، مطالبًا بتثبيت التشكيل، لكن كان للوشيسكو رأيًا آخر، فلماذا يعتمد على 11 لاعبًا بأعينهم ويترك البقية، إذا كان الجميع قادرًا على تحقيق الهدف نفسه؟، لماذا لا يمنح فرصة للاعبي الهلال الشباب، خاصةً وأنهم مميزون؟، ترك الجميع يتحدث وسار في طريقه، فكان هو الضاحك في النهاية، لا المضحوك منه.

الروضان يواصل: "الهلال غني بالمواهب، التي ساعدت الفريق مع ضغط المنافسات في مواصلة المسير دون التأثر بغياب أحد".

الرأي الذي يشاطره فيه عضو الشرف أيمن الحطامي: "جودة اللاعبين المحليين والأجانب، بالإضافة لروح الأسرة السائدة بين كافة اللاعبين سواء كبار أو شباب، جعلت الهلال دائمًا في القمة".

في السنوات الأخيرة التركيز في الدوري السعودي للمحترفين على اللاعبين الأجانب وجودتهم ومدى تأثيرهم في مستوى المنافسة، لكن بالنظر إلى صفوف الهلال، فستجد اللاعب المحلي فارضًا لنفسه بقوة، قد تُخرج بسهولة من أي فريق آخر النجم، والذي بنسبة كبيرة سيكون أجنبيًا، لكن بالزعيم فالأمر مختلف، هناك أكثر من نجم محلي أو أجنبي.

المؤرخ إبراهيم اليحيى، يضيف هنا: "وجود بعض الأجانب على مستوى عالٍ مع وفرة النجوم المحلية التي يتفوق بها على بقية الأندية هو ما جعل الهلال يحقق بطولة الدوري قبل جولتين من نهايته".

الأمر الذي يؤكده الإعلامي الهلالى خط البلدة ويضيف عليه أن في الهلال ميزة هذا الموسم وهي تواجد الهداف: "هناك أكثر من لاعب هداف بالفريق، وهذه عوامل ساهمت بشكل كبير في موسم الهلال الاستثنائي".

ولخص الإعلامي منيف الشهراني البطولة وتفوق الزعيم في جملة واحدة: "الفجوة الكبيرة بين الهلال وبقية الفرق، كانت بسبب جودة العناصر المحلية والأجنبية".

ختامًا الهلال؛ زعيم آسيا والمملكة، هو مجموعة إبداع ولهذا فإن تحقيقه للبطولات ليس بالغريب عليه، بل الغريب ألا يحققها, فرغم الانتقادات والعقبات، كان بطلًا، فكما تقول جماهيره "الهلال ولد بطلًا".