أخبار الأهلي اليوم | تجديد عقد عبد الغني، وغياب العويس والهندي عن الشباب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 30 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ...

العويس والهندي خارج مواجهة الأهلي أمام الشباب

أكدت صحيفة عكاظ السعودية أن المدافع عبد الباسط الهندي وحارس المرمى محمد العويس باتا خارج حسابات فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي خلال مواجهة الشباب مساء اليوم في الدوري السعودي.

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ويعود السبب في استبعاد اللاعبين رغم تعافيهما من الإصابة وانخراطهما في التدريبات الجماعية مؤخرًا لعدم جاهزيتهما البدنية والفنية لخوض اللقاء المهم والحاسم في سعي الفريق لحجز المقعد الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد حسين عبد الغني

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن إدارة النادي الأهلي بدأت مفاوضات تجديد عقد حسين عبد الغني لموسم واحد بطلب خاص من المدرب فلادان ميلويفيتش.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الصربي أبدى إعجابه وتقديره لجهد والتزام وعطاء المدافع المخضرم في التدريبات والمباريات، وأنه فضله على خالد البركة المعار للاتفاق.

ميلويفيتش يطلب عودة المدافع المعار للفيحاء

أفادت مصادر صحفية سعودية أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي طلب من الإدارة استعادة مدافع الفريق هاني الصبياني المعار هذا الموسم للفيحاء، وذلك بعد متابعة مستواه خلال الموسم الجاري.

الهلال يُوضح حقيقة رغبته التعاقد مع عمر السومة

عضو مجلس إدارة الهلال يتحدث عن اهتمام النادي بالتعاقد مع عمر السومة مهاجم الأهلي. التفاصيل هنا