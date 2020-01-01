أخبار الأهلي اليوم | تطورات رحيل بلايلي، والدعوة لجمعية عمومية عادية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ...

إدارة الأهلي تدعو إلى جمعية عمومية

دعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة جميع أعضاء النادي لحضور الجمعية العمومية العادية، وذلك عبر حساب الراقي الرسمي على تويتر.

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وأوضح بيان النادي أن الجمعية العمومية العادية ستُعقد في الـ14 من أكتوبر القادم في قاعة الأمير بندر بن فهد بمقر الأهلي.

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