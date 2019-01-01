تقارير .. منصور بن مشعل يستهدف الإطاحة برئيس الأهلي

بن مشعل يرغب في الإطاحة برئيس النادي الحالي أحمد الصائغ

قالت تقارير صحفية سعودية أن الأمير منصور بن مشعل يتحرك حاليًا لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على حلّ مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأشارت التقارير إلى أن بن مشعل يرغب في الإطاحة برئيس النادي الحالي أحمد الصائغ بسبب "العديد من المخالفات" بحسب الخطاب.

ونسبت التقارير خطاب بن مشعل والذي طالب فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية "وفق ما جاء في المادة الخامسة عشر من اللائحة الأساسية للأندية في الفقرة أ" وذلك للتصويت على حلّ مجلس الإدارة بسبب "العديد من المخالفات".

منصور بن مشعل يشغل حاليًا منصب المشرف على كرة القدم بالنادي، ولا يتمتع بعلاقة جيّدة مع رئيس النادي أحمد الصائغ، إذ يتبادل الاثنان الاتهامات منذ انطلاق الموسم.

نشب الخلاف في الفترة الأخيرة بين الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في الأهلي، ورئيس النادي أحمد الصائغ؛ مما سبب القلق والخوف لمشجعي الأهلي الذين تمنوا تحسن النتائج والاستقرار للراقي في الفترة الأخيرة.

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وزادت حدة الخلاف بين الأمير منصور بن مشعل والصائغ، بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش حيث فضّل مشرف الكرة بقاءه في منصبه، بينما فضل أحمد الصائغ إقالته بسبب سوء النتائج.