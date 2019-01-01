أخبار الدوري السعودي: الأهلي يرفض بلعمري وحقيقة عرض الهلال للاعب الشارقة

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 25 نوفمبر2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

الأحمدي باقٍ في الاتحاد

نفى المغربي كريم الأحمدي؛ لاعب اتحاد جدة، ما تردد عن عزمه الرحيل عن العميد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال اللاعب، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياض": "لا أعلم من أين يأتي الحديث عن رحيلي، أن مرتبط بعقد مع الاتحاد وملتزم به، ولم أفكر في الرحيل على الإطلاق".

الأهلي يغلق الباب في وجه بلعمري

يبدو أن الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الشباب، سيكون ملفوظًا في الدوري السعودي في ظل التقارير التي تؤكد تمرده على الليوث.

سالم الأحمدي؛ مدير المركز الإعلامي بالأهلي، هاجم المدافع الجزائري، إثر تصرفاته مع مسؤولي الشباب في الفترة الأخيرة، وتخلفه عن المران دون إذن، مؤكدًا أنه لا يليق بارتداء قميص الراقي، نافيًا ما تردد عن الدخول في مفاوضات معه. (طالع التفاصيل)

لاعب الشارقة ينفي عرض الهلال

نفى البرازيلي إيجور كورنادو؛ محترف الشارقة الإماراتي، ما تردد عن تقديم الهلال عرضًا للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد كورنادو على سعادته في النادي الإماراتي، موضحًا أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الملك. (طالع التفاصيل)

لا مفاوضات بين الشباب ولاعب التعاون

نفى عبد المجيد السواط؛ لاعب التعاون، وجود أي مفاوضات بينه وبين نادي الشباب، مؤكدًا شعوره بالراحة في صفوف السكري.

وقال اللاعب: "أشعر براحة كبيرة في التعاون، أنان مستمر معه، ولم أدخل في مفاوضات مع أي نادٍ آخر". (طالع التفاصيل)

ضمك يفسخ عقد محترفه

أعلن نادي ضمك فسخ عقد محترفه الإيفواري كواكو أوبين، بالتراضي بين الطرفين.

فسخ التعاقد جاء بناءً على تقرير قدمه الجهاز الفني بقيادة الجزائري نور الدين بن زكري لمجلس الإدارة.