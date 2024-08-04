كأس إيطاليا
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3 - 1
ن م
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A. Kargbo 9'C. Shpendi 38'M. Francesconi 86'
M. Bortolussi 73'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

Cesena v Calcio Padovaالنتائج والإحصائيات,