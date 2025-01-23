الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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F. Ivanovic 50', 74'
A. El Ouazzani 16'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

يونيون سانت جيلوا v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,