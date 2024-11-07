الدوري الأوروبي
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1 - 1
ن م
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K. Mac Allister 77'
جيانلوكا مانشيني 62'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

يونيون سانت جيلوا v روماالنتائج والإحصائيات,