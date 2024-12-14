الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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F. Gatti 19'D. Vlahovic 90' + 5' (جزاء)
M. Ellertsson 61'J. Idzes 83'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

يوفنتوس v فينيسياالنتائج والإحصائيات,