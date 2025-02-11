دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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ويستون ماكيني 34'سامويل مبانجولا 82'
إيفان بيريسيتش 56'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

يوفنتوس v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,

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