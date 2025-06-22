كأس العالم للأندية
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4 - 1
انتهت
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عبد المنعم بوطويل 6' (هدف عكسي)كينان يلدز 16', 69'دوشان فلاهوفيتش 90' + 4' (ضربة جزاء)
ثيمبينكوسي لورش 25'
(½ 2-1) (انتهت 4-1)

يوفنتوس ضد الوداد الرياضيالنتائج والإحصائيات,