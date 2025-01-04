دوري أبطال إفريقيا
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3 - 1
ن م
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C. Mzize 33', 60'S. Aziz Ki 56'
A. Badara Faty 16' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

يانج افريكانز v تي بي مازيمبيالنتائج والإحصائيات,