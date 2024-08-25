الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 6
ن م
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M. Cunha 27'J. Larsen 45' + 6'
N. Jackson 2'كول بالمر 45'N. Madueke 49', 58', 63'جواو فيليكس 80'
(ش١ 2-2) (ن م 2-6)

وولفرهامبتون v تشلسيالنتائج والإحصائيات,