الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
انتهت
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مارشال مونيتسي 75'
بريان مبيومو 20'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

وولفرهامبتون ضد برينتفوردالنتائج والإحصائيات,