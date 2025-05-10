الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
0 - 2
انتهت
team-logo
داني ويلبيك 28' (ضربة جزاء)براجان جرودا 85'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

وولفرهامبتون ضد برايتونالنتائج والإحصائيات,