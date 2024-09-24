كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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R. Kone 90' + 5'
إميليانو بوينديا 55'J. Duran 85' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

وايكومب v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,