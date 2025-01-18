الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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A. Kelati 84'
A. Hlozek 26', 56'أندري كراماريتش 45' + 1'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

هولشتاين كيل v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,