الدوري الألماني
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0 - 2
ن م
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بنيامين سيسكو 27'A. Silva 69' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

هولشتاين كيل v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,