الدوري الألماني
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5 - 1
ن م
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L. Rosenboom 12'P. Harres 32', 35'S. Machino 39', 90' + 1'
A. Claude 5'
(ش١ 4-1) (ن م 5-1)

هولشتاين كيل v أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,