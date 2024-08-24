الدوري الألماني
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3 - 2
ن م
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أندري كراماريتش 6' (جزاء), 37', 87'
A. Bernhardsson 63'S. Machino 89'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

هوفينهايم v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,