الدوري الألماني
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1 - 4
ن م
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M. Berisha 37'
M. Terrier 17'V. Boniface 30', 75'فلوريان فيرتس 72' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

هوفينهايم v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,